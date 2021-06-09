中央9日公布274例確診，北市排第二多63例，台北市長柯文哲表示，會針對熱區進行撲滅戰，未來估計每天的確診者會落在30至50例，但若管制一放鬆，確診數就會增加回去。

柯文哲說，萬華8日快篩553人，陽性剩17人，全北市在過去一周，快篩陽性數目到6月4、5、6日周有降下去，因這3天是周五、六、日，所以通常來快篩的人少，快篩陽性約50人，而7日周一的病人最多，8日又降下去，他預期會再下去一點。

柯說，現在整個疫情有趨緩，但各行政區都有，目前在思考怎處理，因每個行政區都有居家隔離者，快篩人數少掉後，未來2周居隔者也會慢慢少，仍要進行熱點消滅，確診案例在的地方都有小群聚，出動行動快篩隊，他用google maps看，比方100乘100有幾個案，就去做快篩，小熱區就消滅。

柯說，確診者接觸的那些人就撈回來快篩，未來估計每天確診者落在30至50例，透過熱區撲滅戰，進一步壓下去，但管制一旦放鬆，就會增加回去，要以最低行政成本維持三級管制，撐到疫苗可打，還是戰略。

(中時 )