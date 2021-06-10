楊寶楨籲政府不要再玩弄疫苗數字。(取自楊寶楨臉書)

新冠肺炎本土疫情燒不完，接種疫苗為全民主要期盼。之前政府曾說6月預計有200萬劑疫苗到貨，衛福部長陳時中日前卻坦言此數量包含美、日捐贈，引發議論。民眾黨發言人楊寶楨昨（9日）在臉書指出，蔡總統5月25日明確地說「6月外購疫苗預計會到貨200萬劑」，但陳時中說美日捐贈的也算在這200萬劑裡面，「把人民當傻瓜？」

藍委陳玉珍8日下午在立法院質詢時詢問陳時中，「到6月底還會來多少疫苗？」陳時中表示，「以前講過6月底至少200萬」，陳玉珍繼續問，「那這200萬是否包含美國的75萬劑疫苗？」陳時中答覆「對」；陳玉珍後來再追問，「那現在日本援助的124萬不算了是吧？還有200萬?」陳時中則說，「那當然是要算的啦！」

對此，楊寶楨9日在臉書寫下，「偷換概念合理嗎？」原本還以為六月會有124萬劑（日本捐贈）加75萬劑（美國捐贈）再加上外購的200萬劑疫苗，總共會有399萬劑，「結果是想太多？那扣除日本美國捐贈的，六月還有沒有疫苗來？然後陳時中回答未來有可能有其他的」。

楊寶楨指出，「可能」這答案如此不確定，目前台灣採購疫苗到貨率只有4.43%，蔡政府歸咎於「國際因素」，但鄰近的韓國和新加坡到貨狀況都比我們好，人家可以，為何我們不行？她呼籲蔡政府不要再玩弄數字，人民的耐心是有限的。

(中時新聞網)