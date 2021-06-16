台北市議員苗博雅昨在政論節目上以「坐牢」形容當前疫情，表示是因為雙北疫情沒壓下來，導致全台陪著雙北坐牢，一起升3級。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒人想要染疫或傳染他人，全島一命才是面對疫情的正確態度。
陳時中表示，不論是在世界衛生組織（WHO），或是「世界衛生大會（WHA）， 我們都說病毒無國界，沒有國界，也就沒有縣界，病毒是無所不在的。
陳時中表示，沒有人想要染疫，或是染疫後傳染別人，病毒就是在那裡，我們還是全島一命，共同面對，這才是面對疫情的正確態度，大家一起努力。
台北市議員苗博雅昨在政論節目上以「坐牢」形容當前疫情，表示是因為雙北疫情沒壓下來，導致全台陪著雙北坐牢，一起升3級。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，沒人想要染疫或傳染他人，全島一命才是面對疫情的正確態度。
陳時中表示，不論是在世界衛生組織（WHO），或是「世界衛生大會（WHA）， 我們都說病毒無國界，沒有國界，也就沒有縣界，病毒是無所不在的。
陳時中表示，沒有人想要染疫，或是染疫後傳染別人，病毒就是在那裡，我們還是全島一命，共同面對，這才是面對疫情的正確態度，大家一起努力。
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