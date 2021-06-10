大陸商務部長王文濤與美商務部長雷蒙多通話 09:582021/06/10 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸商務部長王文濤與美商務部長雷蒙多通話。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸商務部官網10日消息，大陸商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換意見。 雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。 夫聘前女友又買房給前妻住隔壁 女醫妻崩潰訴請離婚准了 拜登撤銷對TikTok、微信等中國軟體禁令 (旺報 ) #大陸商務部 #通話 #商務 #領域 #雙方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美參院通過創新及競爭法 強化科技抗中 04:102021/06/10 話題觀察 月亮公主孟庭葦大陸打疫苗「完全不痛」 同意書簽名有亮點 09:042021/06/10 娛樂 中美商務部長通話 稱務實合作妥處分歧 10:482021/06/10 國際 青壯族群沒得打 藍籲開放自費 04:102021/06/10 焦點要聞 澎湃歸來 小米重回晶片戰場 04:102021/06/10 全球財經 中美商務部部長通話 將妥善處理分歧 10:572021/06/10 財經 四類關鍵產品供應鏈脆弱 美設跨部門工作小組應對 04:102021/06/10 話題觀察 揪出潛在熱區 廣篩就對了 04:102021/06/10 焦點要聞 中美商務部長通話 雙方同意妥善處理分歧 09:442021/06/10 兩岸 疫情隔離兩岸 海基會推無接觸服務 04:102021/06/10 產業財經 大陸醞釀《反外國制裁法》 應對美國「工具箱」的4大重點 10:072021/06/10 兩岸 兩岸熱門新聞 廣州單日增6例本土確診 1800萬人完成核酸檢測全球規模最大 - 兩岸 大陸醞釀《反外國制裁法》 應對美國「工具箱」的4大重點 - 兩岸 冷鏈產品輸陸國家 早有病例群 - 焦點新聞 - 旺報 王毅提6建議 開啟下階段瀾湄合作新金色5年 - 兩岸 學者：放棄新自由主義的美國已成中國強大的經濟對手 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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