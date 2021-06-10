大陸商務部官網10日消息，大陸商務部部長王文濤應約與美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）通話，就中美商務領域內有關問題和彼此關切坦誠、務實地交換意見。

雙方表示，中美商務領域對話交流十分重要，同意推動貿易投資務實合作健康發展，妥善處理分歧。雙方同意繼續保持工作溝通。

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(旺報 )

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