疫苗施打亂象連環爆，藍綠白皆牽涉其中。時力立委陳椒華今日召開記者會表示，連總統副總統都還沒宣布打疫苗，結果行政院政務顧問丁怡銘在上個月就已經打了，現在施打的定義根本隨人解釋，很多民眾根本排不到，結果一堆特權者已經打了，疫情指揮中心應出面釐清相關爭議。

陳椒華指出，不論是台北市好心肝診所遭爆替民眾施打；或是國民黨雲林縣長張麗善的哥哥，前雲林縣長張榮味也被爆已經打過疫苗；或是丁怡銘早在上月就已打過疫苗，以上狀況，若不是非屬優先施打群眾，就是充滿爭議。

陳椒華說，現在指揮中心對於施打順序的規定其實是曖昧不清，總統副總統都還沒宣布打疫苗，結果總統府祕書長跟丁怡銘就已經打了，可見定義是隨人解釋。

陳椒華表示，11類優先施打順序中，第2類所謂「中央及地方重要官員」定義又是什麼？要不要先講清楚？第7類中規範「軍事機關、國安單位的文職人員」，是國安會、調查局還是哪個單位？正式公務員、約聘的員工是否有施打資格？同屬第7類的倉儲業者、外送員又是否符合定義？

陳椒華指出，從好心肝診所的狀況看出，整個施打狀況不清，未來是否需要造冊？這些被施打的人到底是誰？現在衛福部網站也沒有這些資料，指揮中心應給外界一個交代。

(中時 )