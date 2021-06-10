緬甸國營媒體今天報導，遭軍方奪權的前政府領袖翁山蘇姬和兩名前政府官員正面臨新的貪腐指控。

緬甸環球新光報（Global New Light of Myanmar）引用反貪腐委員會的說法報導，新一波控訴是關於「杜慶芝基金會」（Daw Khin Kyi Foundation）被指濫用土地，而翁山蘇姬是此一慈善組織的主席，另外還有先前指稱她收受錢財和黃金的控訴。

報導提到，警方已於昨天針對翁山蘇姬和兩名官員的案件啟動程序。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1100610

(中央社)