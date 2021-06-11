【旅奇傳媒/責任編輯-徐意雯】對馬島位於九州北方，是隸屬於長崎縣的離島，島上將近九成為森林覆蓋，自然生態保存完善，擁有獨特的生物群，其中更有多種被列為國家或縣定天然紀念物。每年6月上旬開始發光發熱的螢火蟲「對馬姬螢」就是當地的特有種，為夏夜增添夢幻氣氛。

從對馬市瀨川上游的「香魚洄游自然公園」，一直順流到瀨川下游一帶，是當地最佳的賞螢地點。從6月上旬開始螢火蟲便會逐漸出沒，為夜晚山林點綴星光。「對馬姬螢」體型較一般螢火蟲嬌小，平均僅有8公厘左右，不過發光能力驚人，1分鐘內最多可連續閃爍80次！夏天還有另一種日本特有的「源氏螢」，體型較大，也是較常見的種類。

▲對馬特有的「對馬姬螢」1分鐘內最多可連續閃爍80次，彷彿森林中的星星。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

對馬同時也為日本唯一「山窗螢」棲息地，其特色為體型碩大、亮度強且發光持續時間較久。和一般螢火蟲完全不同，山窗螢僅在進入秋季後才會開始活動，根據每年天候狀況不同，甚至到12月都有機會看見它們的身影。

▲源氏螢飛舞的姿態彷彿流星。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

生活在對馬的另一個嬌客就是「對馬山貓」，屬於東北亞種的石虎，和隸屬於華南亞種的台灣的石虎可說是親戚關係。目前對馬山貓主要分布於對馬上島地區，推估僅存100隻左右，是瀕臨絕種的國家天然紀念物。來到對馬野生生物保護中心，不儘可以瞭解對馬山貓的生態，還能親眼見到對馬山貓的可愛模樣。

▲對馬山貓的特色是圓小的耳朵、額頭的黑白條紋、粗壯的尾巴等，跟台灣石虎外型相似。 圖：對馬野生生物保護中心／提供

▲對馬當地也能看見小心對馬山貓的看板。 圖：長崎縣觀光連盟／提供

此外，當地還有另一種珍貴的生物「對州馬」。屬於日本原生在來馬品種之一的小型馬，對州馬的平均高度約只有120公分，個性溫順且四肢強壯，無須馬蹄鐵保護腳蹄就能就能負重上下山，是過去當地人最好的工作夥伴，現存飼養頭數已不到50隻。在對馬島北部的「目保呂水庫馬事公園」除了保護且繁殖對州馬之外，也提供騎馬體驗，讓民眾可以更進一步親近且了解對州馬。

▲體型較小的對州馬個性溫馴，即使是女性也能輕鬆體驗騎馬。 圖：對馬觀光物產協會／提供

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(中時新聞網)