柯文哲說中央有850瓶疫苗寄放在北市。（北市府提供）

北市衛生局配發疫苗標準。（北市府提供）

外界屢屢抨擊台北市疫苗施打速度慢，台北市長柯文哲今表示，中央有80瓶疫苗掛帳於台北市，還有770存放於其他醫療院所，數量一共有850瓶，前者他從未看過，後者施打速度也非市府能決定，所以即使市府都有按照程序在打，但永遠都會有差額補不進去。

昨晚中央流行疫情指揮中心深夜發文，指政府尚未許可基層診所接種疫苗，批北市府竟無視相關規定，任意將多達1000多劑的疫苗撥給診所，不合規定也不合情理。

柯文哲對此反擊，疫情在過去一個月發生得很突然，中央可能忘記4月21日曾發下公文，內容指出若合約醫院疫苗過多，評估無法在效期內用畢，可在地方衛生局協助下將疫苗配送至其他合約醫院、非合約醫療院所或衛生所儘速使用。

柯也感嘆，疫情爆發前打疫苗要七請八請，大家都不想打，但隨著確診、死亡案例飆升，大家急著要打，事實上也因為這樣，所以公文前後也一直在變化，但4月底的公文的確有說，如果疫苗太多，要看看怎麼去打掉，但疫苗被發到診所這件事還是會檢討。

此外，關於中央寄放於北市的疫苗量，柯指出，中央說有650瓶寄放於北市醫院，更精確來說應是850瓶。除配給給北榮、忠孝、北醫等醫療院所的770瓶，其實還有80瓶是中央掛帳於台北市，但從來沒發給我們。

話鋒一轉，柯也說，外界每次都在抨擊台北市疫苗打得慢，因為中央掛了80瓶掛在北市，但他並不曉得在哪，另外770瓶的施打速度，也並非北市府能決定，「我也不覺得有什麼不對，或有這見不得人的地方。」如外館會造冊送去醫學中心打，但這些人打的速度很慢，因為有需要才打。

柯重申，市府都有按照程序在打，但永遠會有差額補不進去，原因就是這850瓶、8500人的速度，是北市府無法處理的。他也再次提醒中央，必須盡快做好疫苗的預約登錄系統，若疫苗發下來結果系統還沒好，老百姓會大亂。

(中時 )