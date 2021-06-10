受惠於國內商用車需求旺盛，江申（1525）自結5月合併營收1.23億元、年增64.10％，累計前五月合併營收5.57億元、年增46.56％。

《汽車股》歐美出貨轉強 和大5月營收年增135.17％
《半導體》家登5月營收雙增 前5月成長15％

(工商 )

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