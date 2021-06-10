受惠國內商用車需求旺 江申5月營收年增64％ 12:002021/06/10 工商 陳信榮 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於國內商用車需求旺盛，江申（1525）自結5月合併營收1.23億元、年增64.10％，累計前五月合併營收5.57億元、年增46.56％。 《汽車股》歐美出貨轉強 和大5月營收年增135.17％ 《半導體》家登5月營收雙增 前5月成長15％ (工商 ) #江申 #商用車 #合併營收 #需求旺 #月營收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 缺櫃影響 美利達5月營收衰退逾8％ 11:542021/06/10 財經 盛餘5月合併營收達到11.21億元、年增76.29％ 10:572021/06/10 財經 《百貨股》全家5月營收年減2.16％ 續拚防疫商機 08:532021/06/10 財經 上市營建股績優生長虹 5月營收1.38億元 年減5成 10:392021/06/10 財經 《電子零件》元山5月營收月減4.3％ 仍樂看今年營運 09:272021/06/10 財經 產能利用率逾100％ 世界5月營收 歷史次高 04:102021/06/10 財經要聞 《汽車股》廣華-KY5月營收年增1成 營運估第2季落底 08:362021/06/10 財經 《玻陶股》5月營收創高無感 台玻變臉翻黑 12:172021/06/10 財經 《其他電子》雙鴻5月營收月減7.4％ Q3業績重回成長路 10:352021/06/10 財經 《鋼鐵股》世紀鋼5月營收首破10億元 Q2營運迎風向上 10:182021/06/10 財經 《鋼鐵股》燁輝5月營收雙增 Q2營運續向上 12:172021/06/10 財經 財經熱門新聞 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端疫苗解盲在即 內行曝生技股「水很深」暗黑內幕 - 財經 鋼鐵族群倒地原因曝光 這次兇手是他 - 財經 手上有航運、鋼鐵注意 他洩密：明天別做錯了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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