疫情升溫，校園上月19日停止到校上課至今已近3周，許多孩童因長時間與家人相處導致，不少家庭直呼：「原來以前學校幫我這麼多。」有社福機構指出，依照過去經驗，遠距上課的孩童最需要的是情緒上的支持。

上月19日起，各校園停止到校上課，轉換為線上課程的方式進行，不少家庭因孩童相處的時間突然增加而感到不知所措，小草書屋副校長阮家貞表示，依照過去關懷弱勢家庭的經驗，發現到在這次疫情中許多家長會不斷放大孩子對功課的態度，但其實在孩子遠距教學的時間點，最需要的是情緒上的支持。

阮家貞指出，疫情前後小草書屋一直都持續關懷大溪當地由學校輔導單位轉介過來的高關懷、高風險或脆弱家庭的孩子，並在每天學校課後的傍晚時間透過視訊關懷孩童，了解家庭狀況，阮分析，因為孩童會將學校上課的狀態帶回家中進行遠距教學，才讓家長發現一直以來，孩子都很需要家長的陪伴。

阮說明，孩子面對遠距教學，不再有過去學校中的同儕相處時間，上課的節奏有所轉變，且要適應電子化的師生關係，強調疫情中，不僅老師不適應，許多孩童也不適應，而且暑假將至，疫情仍未趨緩，孩童們在暑假間不能外出體驗，校方的教育亦將告一段落，這對接下來的家庭相處都會是很重要的挑戰。

(中時 )