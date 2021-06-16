國內疫情嚴峻，全台進入三級警戒，各地人潮、車潮明顯減少。為避免傳統市場人潮成為防疫破口，各縣市政府紛紛祭出管制出入口、分流採買措施。台北市議員苗博雅日前在政論節目竟說出「我講一個比較慚愧的啦，全國20幾個縣市民眾，現在是一起陪雙北在坐牢」。淡大教授包正豪酸說，請雙北市民向苗議員道歉。

包正豪15日在臉書貼文表示，請雙北市民向苗議員道歉。對不起，都是雙北市民的問題，不僅讓全國民眾一起陪著坐牢。更糟糕的是，我們還讓苗議員丟臉了。我們罪該萬死！尤其是苗議員的那個選區，以後出門要別著標誌，你們最該死，你們選出苗議員，然後還讓她丟臉，該死到極點。同島一命，不同黨就不同島。

網友表示，「雙北不需要妳苗博雅陪伴唷 你可以離開雙北唷，慢走不送~」、「這種人選得上。選民真該打屁股了。」、「如果部分解封，一定有人會往解封的地方去，這樣對疫情的管控會好嗎？」

針對「雙北坐牢」說爭議，苗博雅表示，歡迎不同意見理性討論，但不必斷章取義，更不用做政治超譯，操作情緒勒索。當日上節目整段發言的重點，是希望台北市政府做好防疫基本功，好好改善缺失，讓全台早日解封。苗博雅並稱她的言論被斷章取義摘錄一句話，但實際問題不會因解決提出問題的人就消失，呼籲勿做政治超譯。