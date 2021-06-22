全台解封關鍵在北市？林右昌批甩鍋稱「真的很不爽」 柯文哲反擊：情緒性發言沒必要

台北農產運銷公司爆發45人群聚感染，台北市長柯文哲稱個案一半以上來自新北及基隆，遭基隆市長林右昌批甩鍋，更直言「我很不爽」。柯今日反擊，指情緒性發言很沒必要，畢竟北農案相當特殊，以戶籍為本位的疫調制度須檢討。

柯文哲21日指出，染疫的38名確診員工及承銷商中，幾乎一半以上來自新北（21人）及基隆（2人），北市（15人）一半都不到，讓林右昌氣得跳腳，轟柯輕忽市場防疫的重要性，卻要甩鍋外縣市，北市府對此回應「只是陳述事實而已。」

「嗆這種都一樣，情緒性發言沒有必要！」柯文哲今日表示，北農案特殊點在於，在該處上班的人設籍於台北市的不到一半，台北市的人又不是全部在萬華，因此疫調很特別，資料需要跟新北、桃園調資料，比對後才能夠做綜合疫調，故事就是這麼簡單。

柯近一步指出，疫情發展到現在，突然發現過去以「戶籍為本位」的疫調制度需要檢討，所以在調查北農地區有多少感染時，查資料發現沒那麼多，問起來才知道，原來是戶籍還有很多在外縣市，事情就是這樣，沒什麼特別。

至於林右昌說全國能否解封，關鍵在於柯文哲。柯則說，本來就不預期6月28日可以從三級警戒降到二級，北市計畫是每個禮拜確診數降一半，且越後面清零越難，因為潛藏在社區的感染源很難找，因此解封是很難的題目，絕對不是台北市問題，也非雙北問題，是全台灣的問題。