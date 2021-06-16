行政院孩童家庭防疫補貼網（10000.gov.tw )，於15日上午10時準時上線，讓國小以下孩童及國中、高中、五專前三年身心障礙學生的父母或監護人，透過網路就可領取1萬元。截至今日下午6時已有131萬7041人完成登記，18日入帳。

教育部長潘文忠表示，這兩天服務專線收到超過1萬通以上的詢問電話，表示無法完成輸入資料。經過瞭解，許多家長將小朋友的健保卡號誤植為身分證號，或是將1萬元轉入的帳戶輸入小朋友的銀行帳戶（應輸入家長的帳戶才正確），導致無法完成申請。他建議家長重新檢視輸入資料後，應該既沒問題了。

潘文忠進一步表示，今年國小的應屆畢業生，也是「孩童家庭防疫補貼」發放對象，家長不要錯過了。此外，教育部也預計和中華郵政合作，研擬第二階段臨櫃申領作業，讓未實際照顧孩童或是沒有金融帳戶等特殊狀況家長可以領這1萬元，一旦完成規畫，就會對外公布。