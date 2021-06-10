台灣民意基金會董事長游盈隆今表示，台灣COVID-19確診者死亡率為什麼遠高於世界絕大多數國家？官方神經比電線桿大條，連向全民表示道歉都要考慮再三，疼惜生命難道不是這個政府的核心價值嗎？

游盈隆今在臉書指出，台灣COVID-19確診者死亡率截至昨天為止是2.78％，根據美國Johns Hopkins 大學最新的統計，此項數字不僅僅高於全球平均值2.15％，而是遠遠高於全球平均值。

他說，從最近趨勢看，此項數字正往3％的方向逼近；也就是說，直逼義大利的確診者死亡率2.99％，而義大利這項死亡率不但遠高於美國、印度、法國、土耳其、俄羅斯、阿根廷與德國，也高於英國和巴西。

他指出，如果與台灣鄰近國家比，也可以輕易發現，日本、南韓、菲律賓、新加坡、馬來西亞等鄰近國家，其確診者死亡率也都比台灣低很多。為什麼？

他說，5月15日當確診者飆破180人，疫情指揮中心首度宣佈雙北進入三級警戒；5月19日，進一步宣佈全國進入三級警戒。5月25日，因新冠肺炎死亡者只有35人，6月9日，死亡人數飆到333人；半個月內，死亡人數增加298位，這是一個很不尋常的現象。

他說，官方對此不尋常現象的解釋，相當保守且語焉不詳。最典型的說法是，死亡者高比例是60 歲以上，且有慢性病患者。但這種說法，同樣可適用在上述死亡率比台灣低的國家，不能據此解釋台灣COVID-19確診者死亡率為什麼明顯高於世界絕大多數國家，實際的情況可能沒那麼單純。

他表示，當官方對過去15天，每天平均流失20條人命無感，不當一回事，神經比電線桿大條，連向全民表示道歉都要考慮再三，不知道這個政府到底在想什麼、幹什麼？疼惜生命難道不是這個政府的核心價值嗎？

他認為，假定今天確診者和死亡人數和昨天一樣，那麼，簡單的計算後可以發現，死亡率將攀升到2.92％，和義大利相距無幾。

他表示，台灣COVID-19確診者死亡率明顯高於全世界絕大多數國家，而且還有不斷上升的趨勢，蔡政府和疫情指揮中心必須給全民一個清楚的交代，才是負責任的表現。

(中時 )