根據今天的初步計票結果，蒙古國前總理呼日勒蘇赫（Khurelsukh Ukhnaa）在2019冠狀病毒疾病（Covid-19）疫情衝擊下贏得總統大選，但投票率創下歷史新低。

蒙古昨天展開投票，要換下民主黨籍現任民粹總統巴圖勒嘎（Battulga Khaltmaa），依據憲法，他不得競選連任。巴圖勒嘎曾是格鬥術「桑搏」（sambo）世界冠軍，也是企業家。

在取得近7成票數後，呼日勒蘇赫今天凌晨宣布勝選。他說：「我打從心底感謝蒙古同胞。」

他的主要對手恩赫巴特（Enkhabat Dangaasuren）只拿到約1/5票數，承認敗選。蒙古國家通訊社報導，當局將在今天下午正式宣布選舉結果。

法新社報導，呼日勒蘇赫營造充滿男子氣概的強勢形象，曾被拍下打赤膊舉獵槍的畫面，類似俄羅斯領導人蒲亭（Vladimir Putin）一些出名的照片。

2012年，呼日勒蘇赫毆打一名國會議員的影片在網路瘋傳，讓他得到「拳頭」的稱號。

呼日勒蘇赫所屬的蒙古人民黨（Mongolian People's Party）12年來首度在總統大選勝出，但這次投票率僅有59%。全國符合資格的選民約有200萬人。

蒙古國立教育大學資深講師格日勒歐德（Gerelt-Od）接受法新社訪問時說，投票率低，顯示選民對所有政黨都不感興趣。

另外，敵對政黨之間的鬥爭和防疫限制措施，也拉低了投票率。

(中央社)