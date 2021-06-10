【愛傳媒特約記者吳思賢報導】疫情持續，停課一再延長，小孩待在家遠距上課，讓不少家長們都大呼「暑假惡夢提早到來」。自教育部宣布全國各級學校全面停課起，爸媽們需面對的狀況接踵而至，如雙薪、單親家庭得煩惱小孩沒人顧，而即便是能WFH(居家辦公)的家長們，也得面臨工作一直被打斷的困擾，另一方面，也有家長認為停課不停班，仍需外出工作的大人，仍然有染疫與傳播病毒的風險，讓許多為人父母者不知所措。

透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤全台「停課」與「家長停班與請假措施」話題近一個月內的網路聲量表現，以日為單位，觀察聲量漲幅的波動與變化。

觀察「停課」與「家長停班與請假措施」兩話題的網路聲量趨勢，發現兩者討論聲量上揚趨勢相仿，從帶動討論的話題可發現，當各級學校停課消息公布的同時，往往帶動相應的停班話題，以及家長在家上班、請假措施等等討論，在現階段停課延長且未停班的背景下，孩子的照護問題、「防疫照顧假」相關政策，是大眾格外矚目的議題。

五月中旬疫情升溫，當月17日雙北率先宣布高中以下各級學校自5月18日起全面停課，消息一出，停課之討論立刻相較前日翻漲2.5倍，也帶動「是否會停班」、「家長該如何照顧家中兒童」等相關討論，而後各縣市政府也紛紛跟進停課措施。然而，各地停課標準不同，讓民眾看得頭昏眼花，呼籲中央應該要統一標準。5月18日教育部部長潘文忠便表示，至28日止全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課，勞動部也因應政策公布「防疫照顧假」措施，在社群中引起許多家長熱議。

緊接著到了25日，疫情始終不見好轉，政府宣布全國各級學校、公私立幼兒園，包含各類安親班、補習班、兒童課後照顧中心都必須停課至六月14日。許多家長除了對於沒有孩童照顧後援感到焦慮，也有許多人憂心「工作上防疫照顧假不可能無限期的請下去」。

6月7日，行政院拍板確定各級學校停止到校上課至暑假，停課已將近一個月，社群上家長一片哀嚎，除了提到防疫照顧假不支薪，經濟負擔沉重，也表示停課不停班的決策下，家長會外出工作，仍有病毒傳播風險，認為應「乾脆一點的停課停班」。

支持與反對停課的網路聲音皆有，同時「停課是否應停班」也是另一大討論焦點，就有不少網友認為疫情尚未穩定前都應該持續停課，畢竟「生命安全還是比較重要」。然而停課再延長，也讓許多父母們心慌，因為為了顧小孩勢必得放下一些手邊的工作，便有許多網友表示「繼續停課的話，這樣要家長怎麼上班啊？」，也有人提出「為何不考慮比照颱風天的模式協調停班」等質疑。

觀察「停課是否也該停班」話題討論，支持停班者表示停課不停班，讓許多家長們蠟燭兩頭燒，尤其是雙薪、單親家長們無後盾支撐，擔心小孩在家沒人顧，又無能為力。另外，也有許多民眾希望能封城、停班停課止血；認為不該停班者，則多是出於「經濟考量」，網路上即可見網友直言「停班確定有錢可以養小孩？」，且若宣布停班，恐怕會讓不少人面臨失業困境，在家雖然省了交通費等雜支，但也免不了多出許多家用開銷，不論如何都讓家長們陷入兩難的窘境。

(中時新聞網)