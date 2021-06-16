疫情三級警戒，國人外出移動需求大幅減少，租車業者首當其衝，業績狂掉至少七成，營運陷入困境，未料卻沒有被納入這波紓困4.0範圍，租車業者急跳腳。

台北市小客車租賃公會理事長王世璋、台北市小貨車租賃公會理事長林建智等業界代表，紛紛呼籲政府，應將租車業納入紓困對象，並提出包括減免牌照、燃料稅，車輛貸款展延與利息補貼，提供員工薪資補助等訴求，協助整體行業度過疫情難關。

租車業者指出，整體租車業在三級警戒後，估計每月虧損金額高達數億元之多，旗下車輛愈多的業者虧愈兇，且行業中多半為財務體質較弱的小型業者，一旦疫情警戒延長，政府紓困又視而不見，租車業恐將湧現倒閉潮，大批車輛貸款無力償還下，拖累融資的金融機構，引爆系統性風險。

業者痛批，去年政府還提供租車業全年燃料、牌照稅減半的紓困措施，今年本土疫情的衝擊更為嚴峻，蘇揆推出紓困4.0號稱加快、加強與加碼，沒想到租車業卻是沒有相對應措施，甚至是減碼，讓租車業者相當失望。

更令租車業者不滿的，是主管機關交通部，自從部長換人以來，對租車業困境「零關懷」，任由行業自生自滅。

為解決困境，兩大租車公會自力救濟，找上立委陳情，要求納入紓困4.0範圍，並提出包括補助員工與代駕駕駛薪資、免除燃料稅與牌照稅、車輛貸款展延並全額補貼展延期間利息負擔等訴求，以協助行業度過疫情難關。

業者指出，車輛貸款及折舊損失是租車業者最大的成本來源，疫情爆發以來，出租業務銳減七成，高鐵、台鐵與機場的租車櫃台，常常開一整天都沒有客人上門，但政府該收的租金一毛沒少，向高鐵陳情降租，卻只收到要問交通部的「冷回應」，讓他們相當無言。

為對抗疫情衝擊，租車業者只能勒緊褲帶，縮短據點營業時間，收回閒置短租車向監理站申請停牌，以節省稅費支出，就是希望在不裁員的前提下，設法降低成本苦撐，也期待政府能共體時艱，對租車業伸出援手拉一把。