受惠歐美戶外用品需求大增，加上產品售價調漲帶動，專業TPU機能布暨成品大廠八貫（1342）5月營收1.37億元，年增18.66％；前5月營收7.18億元，年成長20.94％。八貫目前訂單能見度相當樂觀，稼動率亦保持在高檔，航太產品業績更可望V型揚升，營運蓄勢加速衝刺。

八貫三大類別產品中，戶外用品的成長力道最強，除受惠美國疫苗施打率達約5成，帶動經濟活動明顯復甦外，中美貿易衝突產生的轉單效益持續擴大，以及4月起陸續調漲產品售價，亦是推升業績成長原因。

八貫表示，5月營收較上月略減，主因受到船期延誤影響，惟此屬短期現象。目前訂單能見度明朗，稼動率在第三季都能維持高檔，出貨遞延效應，可望帶動下半年業績高於預期。全年整體營運表現明確走向成長軌道。

八貫透露，歐美地區新肺炎疫苗施打率提高後，目前已可見全球兩大客機製造商波音與空中巴士，都已提出加速增產交機的規劃，預期航太應用產品將可望出現明顯的V型彈升。

此外，醫療級氣墊床產品在新廠已獲得北美最大醫材通路商Hill Rom認證通過，且屬剛性需求下，保持穩健成長無虞，看好全年營運表現可優於去年。

(工商 )