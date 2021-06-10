台北市爆出有6家診所獲配202瓶疫苗，甚至爆出非醫療人員也施打疫苗；對此，新北市長侯友宜今表示，新北市疫苗施打都在21家聯合醫院、29區衛生所，沒有下放到診所去。

侯友宜表示，目前新北施打都按中央順序指引，一定要造冊，衛生局會做複查，將機制做完善，更重要的是會到現場查核，落實造冊、複查、現場查核等步驟，絕對不可以讓VIP疫苗事件發生在新北市。

(中時 )