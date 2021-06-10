台北分配疫苗給診所施打 侯友宜：新北沒有下放診所 15:302021/06/10 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市長侯友宜今表示，新北市疫苗施打都在21家聯合醫院、29區衛生所，沒有下放到診所去。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北市爆出有6家診所獲配202瓶疫苗，甚至爆出非醫療人員也施打疫苗；對此，新北市長侯友宜今表示，新北市疫苗施打都在21家聯合醫院、29區衛生所，沒有下放到診所去。 侯友宜表示，目前新北施打都按中央順序指引，一定要造冊，衛生局會做複查，將機制做完善，更重要的是會到現場查核，落實造冊、複查、現場查核等步驟，絕對不可以讓VIP疫苗事件發生在新北市。 王彩樺擔任好心肝終身志工 4月自費打疫苗：診所都知道 禾馨領850人份疫苗 營運長稱與市府「沒特殊交情」：施打對象都符合資格 (中時 ) #診所 #施打 #侯友宜 #新北 #新北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避免沉默缺氧索命 新北推遠距平台數據遠端監控 15:202021/06/10 生活 9800劑不夠 侯再喊話先給雙北 04:102021/06/10 焦點要聞 獨厚6診所202瓶疫苗 柯文哲承諾「給社會交代」 17:372021/06/10 生活 藥師公會稱2千多名藥局人員還沒打疫苗 痛批北市府令人心寒 13:092021/06/10 生活 民眾黨民調：近7成民眾不願意施打WHO未認證疫苗 13:432021/06/10 政治 民調太高遭綠營圍剿 港媒忍不住問侯友宜一句話 16:052021/06/10 政治 甩診所偷打爭議 柯文哲：終究最大問題還是疫苗不夠 17:192021/06/10 生活 新竹國軍醫院遭爆打VIP疫苗 院方這樣說 16:142021/06/10 生活 三重基層診所醫師染疫亡 新北衛生局：全力協助家屬 17:432021/06/10 生活 郭昆文稱「侯友宜得第一」惹議 新北議員痛批：把人命當鬥爭工具 09:402021/06/10 政治 北檢多路前往「好心肝診所」及衛生局調資料 視訊約談涉案人 14:222021/06/10 社會 生活熱門新聞 高端疫苗完成解盲 陳培哲：既定劇本、毫無意外 - 生活 - 旺報 桃園新增14人確診 足跡包含美廉社、小北百貨、全聯 - 生活 石門水庫水位狂升22公尺 驚人對比圖曝光淹到這了 - 生活 新北確診數再升高 名醫曝原因：數據中藏魔鬼 - 生活 預言高端解盲結果 前台大醫曝：食藥署已經盡力了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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