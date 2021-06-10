桃園市長鄭文燦10日上午主持防疫專案會議時表示，桃園採取精準防疫政策，以完整細緻的疫調為基礎，進行擴大採檢、隔離及消毒等作業，並採取隔離結束後仍需採檢1次PCR核酸檢測之措施，採檢後若有Ct值較高的微弱陽性反應者也將納入當日公布確診案例，於每日下午疫情說明記者會時詳細說明。

此外，業者若因有確診者足跡導致停業，欲申請保險理賠所需相關證明文件，可向市府申請，經確認為衛生局公布的足跡後，即可開立足跡確認證明。

鄭文燦指出，近期發生家族成員至外縣市參加喪禮家祭確診案件，為降低群聚感染風險，民政局公布「桃園市喪禮家祭防疫指引」，由殯葬所同仁針對館內每日每場家祭到場依檢核表所列項目逐項查核，每場家祭完畢立即由清潔人員進行清消，並落實簡訊實聯制等防疫措施，另請公會轉知業者加強館外及在家治喪家祭防疫措施。

鄭文燦提及，疫苗施打應以第一劑普及、風險高者優先施打為原則，桃園市先前配賦的AZ疫苗已全數預約造冊完成，截至6月9日止已接種7萬9,322劑，預計今日接種完畢，至於6月9日配賦的莫德納疫苗，由中央直接配送至11家責任醫院，提供第一線的醫護人員施打。下一輪AZ疫苗接種也將依照中央流行疫情指揮中心新發布疫苗公費接種順序，包括執行火化作業的殯葬人員等，依風險高低陸續進行造冊施打，以符合疫苗施打公平性。

鄭文燦表示，市府積極推動固安計畫，昨（10）日台達電已開始進行企業快篩，各大型企業也陸續進行外籍移工快篩，如發現快篩結果為陽性反應，會由防疫車隊暫時安置至防疫旅館再次進行PCR核酸檢測，如檢測結果為陽性，則再由防疫車隊移至醫療單位或集中檢疫所。目前企業快篩後進行PCR檢測結果皆為陰性，未有確診個案，市府將按部就班，針對具有外籍移工的工廠逐一執行篩檢。

鄭文燦指出，有關外籍移工宿舍及工廠稽查部分，自6月7日起至6月9日止，已針對居住移工50人以上集合宿舍完成稽查總計387處，僱用移工50人以上工廠完成稽查總計302家次，針對稽查缺失也已請各事業單位提出改善方案，後續由勞動局持續追蹤改善情形。

鄭文燦表示，端午連假期間請市民盡量不要外出，「宅在家保平安」，觀察上一波疫情，母親節聚餐與活動應是重要傳播溫床，希望全國都能守護端午、守護健康，減少活動；如果能夠平安度過這一波疫情，相信在三級管制延長期間會有更好的效果，如果無法守住，疫情可能會持續，他也認為端午節是一個重要期間，請市民協助配合。

(工商 )