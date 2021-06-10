阿斯利康(AZ)表示，正與東南亞國家合作，確保盡快地供應新冠疫苗。此前阿斯利康曾指出，泰國王室擁有的一家泰國工廠有延後生產和供貨的情形。

馬來西亞和台灣在本周最新提出警告，他們預計在泰國生產的AZ疫苗將推延交貨。

阿斯利康表示，未來幾周將開始對東南亞包括馬來西亞等國家進行疫苗配送。正與每個有關的政府密切合作，儘快供應疫苗。

阿斯利康在東南亞的疫苗分銷計畫，主要依賴於Siam Bioscience公司生產的2億劑疫苗，而Siam為泰國王室擁有，首次生產疫苗。

Sima曾在一月表示，預計每年有2億劑的產能，平均每月有1500萬至2000萬劑。

馬來西亞原先預計在6月和今年稍晚時從泰國接收61萬劑疫苗，但該國科學部長周三表示，預計會有一些延誤。

菲律賓上周表示，向菲國承諾首批1700萬劑疫苗，已經出現縮減，並推延數周。

阿斯利康之前在全球其他地區有出現生產交付問題；在台灣設廠的協議也沒有成真；在歐盟也面臨法律訴訟。

(時報資訊)