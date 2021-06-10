疫情重創！佛心房東主動免租2個月 東北老闆淚喊「台灣人情味」

本土疫情持續飆升，全台三級警戒，不少餐廳業者咬牙苦撐，北市一家東北料理名店，業績瞬間掉了八成，空蕩蕩店裡，只剩下「店鵝」，悠哉地在店裡走來走去，餐廳老闆楊波接受《中時新聞網》訪問，透露房東一暖舉，讓他見到台灣的人情味。

疫情突飆升，楊老闆坦言生意掉了八成。（照片/游定剛 拍攝）

「大火快炒甩鍋，香氣撲鼻而來」來自大陸東北、現年46歲的楊波老闆，在北市民權東路一段巷弄裡，經營一間東北料理餐廳，過去每到用餐時段，店內總是高朋滿座，有錢還不一定吃得到，疫情爆發後，生意瞬間從天堂掉到谷底。楊老闆表示，以前平常要大概7到10天前訂位，最厲害則要提前1個月前訂。

老闆飼養的大白鵝，在店內悠哉的走來走去。（照片/游定剛 拍攝）

楊老闆坦言，疫情影響生意非常大，租約大概晚了4天才給，等他匯錢過去的時，房東主動回他訊息，本來是想減免5、6月的房租，既然5月房租已匯款，6月、7月份就免費了，期盼他度過這疫情。李坦言，當下看到這訊息時，從頭到腳有一種酥麻的感覺，不知如何去表達這感受，就是特別的暖到心裡。

北市東北料理名店不敵疫情，生意慘掉八成。（照片/游定剛 拍攝）

疫情見台灣人的人情味，楊老闆談及，以前只聽過別人提，沒想到發生在自己身上。不僅如此，去菜市場賣肉的老闆，見他店內受疫情影響，主動給他豬腰煮給客人吃，多少賺一點；賣菜的老闆也會送菜，大家互相幫助，從這小事情，可感受到大愛的表現。

逆境中沒被擊倒，楊老闆反而收到來自台灣各地角落，超過百通幫加油打氣的電話、簡訊，甚至有些客人是想訂宅配，但由於自身對於食物品質要求很高，所以無法提供外帶。楊老闆不忘透過鏡頭，向房東真情喊話「房東，感謝你、感謝你，希望在疫情中，你和所有台灣人，都能平安度過」。

(中時新聞網)