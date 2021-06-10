統計資料顯示，目前A股上市公司高階主管數量共計7.28萬名，其中女性高管1.5萬名，占比僅兩成，男性占比八成。

《紅週刊》基於A股4160家公司的高管資料研究發現，於A股上市公司而言，這是一個「男權」的社會。男性不僅在數量上占據主導，同時，眾多頗具規模的知名企業董事長也是男性。

相比之下，女性占據弱勢地位，不僅人員數量占比少，所從事的職位也往往是管理層裡面不那麼明顯重要的位置。舉例來說，這1.6萬名的女性管理層成員，其中有5000多名為監事會成員。從企業職權的角度，監事會的地位要弱於董事會以及經營層。

對於公司董事會以及戰略發展起到主導作用的董事長，女性占比更低。資料顯示，總計4200家A股上市公司，女性擔任董事長僅246名，占比不足6％。資料顯示，整體來說，女性高管在上市公司中總體弱於男性。

正是這種弱勢，折射出部分「女強人」的難能可貴，比如耳熟能詳的格力電器董事長董明珠、立訊精密董事長王來春、藍思科技董事長周群飛，以及華熙生物董事長趙燕等等。

(旺報 )