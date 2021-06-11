金管會因應疫情造成總體經營環境不確定性上升，為了解國銀在疫情下的風險承擔能力及資本適足率影響，對36家國銀辦理2021年監理壓力測試，結果全數過關。惟據了解，有約5家銀行未達最低標準，對此已提出強化資本措施計畫，在年底前完成後可達標。

銀行局主秘童政彰指出表示，此次要求國銀以去年底的資本適足率相關資料，在一致的壓力測試情境下，計算資本適足比率及槓桿比率變動情形。測試情境包括輕微、嚴重2類，因子包括信用及市場風險損失、利差縮減及手續費收入減少等，並首次導入作業風險壓力。

童政彰指出，壓力測試結果顯示，36家國銀在輕微情境的平均普通股權益比率、第一類資本比率、資本適足率及槓桿比率，分別為10.72％、11.68％、13.42％與6.11％，嚴重情境下分別為9.68％、10.64％、12.33％與5.6％，均高於7％、8.5％、10.5％及3％的法定門檻。

童政彰表示，本次測試顯示在壓力情境下，可能損失增加將對銀行獲利產生一定程度壓力，惟仍在可承受範圍，顯示國銀在疫情衝擊全球經濟景氣及金融環境發生變動時，仍具穩健的風險承擔能力及資本適足性。

雖然全體國銀整體平均在壓力測試中全數過關，惟據了解，約有5家銀行未達法定標準。金管會官員指出，主因此次假設的經濟情境嚴峻程度及資本要求均較3年前更高，並新增利差縮小、因行員舞弊遭裁罰而須增提作業成本風險2因素。

金管會官員表示，上述5家可能未達標的銀行多為中小型銀行，可透過提列法定盈餘、盈餘轉增資、債務型工具、縮減風險性資產等4大方式強化資本。此次相關銀行均已提出「強化資本措施」，預計年底前透過增資等方式強化資本，完成後要過關並無問題。

(時報資訊)