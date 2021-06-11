受投資人獲利了結的影響，使盤中油價微幅回落；然而分析師認為，隨防疫限制鬆綁，歐洲、中國和美國之燃料需求以長期而言依然看好；周五(6/11)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶70.06美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶72.29美元。(商品行情網)

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