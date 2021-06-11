《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:092021/06/11 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受投資人獲利了結的影響，使盤中油價微幅回落；然而分析師認為，隨防疫限制鬆綁，歐洲、中國和美國之燃料需求以長期而言依然看好；周五(6/11)截至台北時間上午10點50分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-7月輕質原油期貨下跌0.23美元，報每桶70.06美元；倫敦ICE-8月布蘭特原油期貨下跌0.23美元，報每桶72.29美元。(商品行情網) 陸港觀盤－中共建黨百年 陸股短線擁利多 「好心肝」疫苗風波 許金川12人全請回 (時報資訊) #美國 #報每桶 #回落 #國際油價 #亞洲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台股充電 收復萬七失土 04:102021/06/11 財經要聞 《鋼鐵股》春雨5月營收締新猷 H2樂觀 08:022021/06/11 財經 上市櫃業績打破「五窮」魔咒 營收3.19兆最強５月 04:102021/06/11 財經要聞 易會滿：IPO維持常態化發行 04:102021/06/11 全球財經 《商情》黃金亞洲電子盤續漲 11:092021/06/11 財經 竹縣白犀牛艾瑪出嫁日本 適應良好 04:102021/06/11 焦點要聞 新冠肺炎重創台灣半導體地位 CNN：這項危機比疫情更嚴重 12:212021/06/11 國際 柔道女王連珍羚日本閉關1年半拚奧運 從冥想沉澱自己 13:292021/06/11 體育 連續25年 花旗台灣奪最佳國際銀行獎 04:102021/06/11 財經焦點 王可元筆尖展開冒險之旅 04:102021/06/11 時尚消費 斷尾求生！晶華出售達美樂披薩 17億元落袋 08:262021/06/11 財經 財經熱門新聞 陸拒F-35戰機原料出口？拜登終於反擊了 - 財經 高端漲停 散戶不要碰？慘賠苦主4字勸告散戶 - 財經 缺櫃慘況嚇死人 謝金河：手上有這種航運股別亂賣 - 財經 坦承打好心肝疫苗 詹宏志：我錯了 失去判斷力 - 要聞 - 工商 陽明、長榮、萬海EPS 30元是低標 專家：這訊號出現就殺進 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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