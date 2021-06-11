貨櫃三雄5月營收持續報佳音，帶動股價再飆高，萬海(2615)今天率先漲停，再以174.5元創下史上新高，帶動航運族群領銜大漲，長榮(2603)盤中創高達到123.5元，漲幅8.5％，陽明(2609)最高來到119元，漲幅7％，航運指數漲幅6.5％，占大盤資金比重達到36％。

陽明、萬海4、5兩月接連創下新高，陽明5月營收240.35億元，月增10.76％，年增136.56％，連12個月創新高；萬海5月營收151.91億元，年增188.63％。長榮雖4月營收因為船舶靠港、蘇伊士運河長賜輪等因素沒有創高，但5月營收達344.42億元，月增2％，年增145.52％。

FBX6月10日發布的本周跨洋4大航線運價持續上漲，亞洲到美東每40呎櫃運價突破9000美元、美西突破6000美元，較上周報價增加25％、15％。近期各國港口因為裝卸忙碌加上疫情變數，塞港狀況持續，其中大陸深圳鹽田港復工以來，持續因為疫情防範措施，僅剩3成左右處理量，導致大量船班為準時到港選擇跳港不停，貨主必須花費更高額的運輸成本將貨品拉至運轉正常的港口，拉高各大航線運價。

運價居高不下，如同貨櫃三雄股價愈小不易，近期修正一、兩天後又是生龍活虎，後續進入旺季，運價高漲難以改變，大航海時代繼續向前行。

(時報資訊)