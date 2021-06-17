銅價漲多回跌，且伺服器等市場需求強勁，散熱模組廠—雙鴻(3324)及尼得科超眾(6230)因客戶訂單強勁，且兩家公司產品漲價反應成本，下半年業績看好，兩家公司均預估，今年下半年業績將優於上半年。

散熱廠今年第2季營運深受銅價飆漲及IC元件缺料等影響，雙鴻及尼得科超眾4月及5月合併營收分別為19.76億元及15.4億元，均低於第1季月平均營收，不過，近期銅價漲多回跌，從每公噸高點約10728美元下滑至6月16日收盤每公噸9638美元，跌幅高達10%，加上兩家公司新產品均已反應新成本，隨著第3季傳統旺季來臨，兩家公司均預估，第3季起營運將重回成長軌道。

雙鴻第1季稅後盈餘為2.96億元，年成長1.07倍，單季每股盈餘為3.39元，累計前5月合併營收為54.08億元，年成長28.75%。

雙鴻近兩年全力搶進伺服器領域，在新一代Intel Whitley伺服器平台的市場占有率較前一代大幅提升，隨著Whitley滲透率攀高，雙鴻伺服器產品出貨逐步放量，成為下半年業績成長重要推手。

雙鴻表示，5月及第2季是公司營運谷底，業績可望自6月起回溫，下半年營運展望樂觀，全年營收可望優於去年。

值得一提的是，雙鴻在車用及水冷散熱相關布局也開始收割，相關新產品預計在今年下半年到明年開始出貨，為公司業績再添新動能。

尼得科超眾第1季稅後盈餘為1.66億元，年成長84.02%，累計前5月合併營收為40.15億元，年成長28.05%。

尼得科超眾表示，目前需求還蠻正向的，受惠於伺服器及雲端應用需求強勁，且伺服器及網通產品價格較高，客戶將IC元件等保留給伺服器及網通產品，近期相關產品拉貨積極，是下半年營運成長的主要動能；上半年銅價飆漲，公司新產品價格亦已反應成本，有助於下半年毛利率及獲利表現。