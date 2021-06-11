疫苗開始施打，目前75歲以上長者將可接種疫苗；衛福部長陳時中今天表示，目前規定，差兩、三個月滿75歲的長者就可以施打了。

民進黨立委黃世杰今天在立法院財政委員會聯席會質詢時指出，目前陸續傳出失序施打狀況，衛福部可否定SOP？

衛福部長陳時中表示，當然有訂好，就是要造冊施打，現在訂在接近75歲，就是差兩、三個月就是75歲長者就可以打。

他說，目前前一波在第一順位施打率已到73％，周三又開始施打莫德納，相信第一類都可以打到很滿，至於124萬劑是六類全部一起開，相信一、二、三類打的比例會很高。

至於航警局，及機場統一施打狀況；內政部長徐國勇說，警政這邊，航空警察局會列為優先，現在全體警察施打率已快到58％，這波會很快會把航空警察局列入。

交通部次長王國材表示，目前機場部分是統一由機場公司處裡，施打順序安排會有適當空間，全由機場公司統一處理。

(中時 )