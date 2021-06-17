立法院朝野黨團今天繼續協商紓困4.0特別預算案，被問到已經有多少人接種疫苗，衛福部長陳時中今天表示，目前疫苗已經發出189萬劑，明天會到210萬劑，現在約有超過100萬人接種疫苗。對於國民黨團總召費鴻泰質疑，陳時中日前答詢時說「第七類」有5萬人，但隔天發函變89萬人，陳時中當場澄清，目前列冊的有14萬人。

國民黨團總召費鴻泰下午協商時表示，總統府6月11日發函給中國鋼鐵股份有限公司工會理事長陳春生，他猜測中鋼、台船、漢翔等工會，可能發函給總統府，然後總統府給行政院，行政院再轉交給指揮中心，工會表達希望爭取列入第七類訴求。

費鴻泰說，先前他質詢衛福部長陳時中「第七類」有多少人，陳回答5萬人，未料隔天卻發函稱有89萬人，這是否跟這個公文有關？陳時中當眾澄清，跟公文應該無關，現在第七類列冊的人數約14萬人，但這部分的疫苗暫時不發下去，先給前面的長者接種，先看施打的狀況夠不夠，再繼續往下發。

隨後，藍委賴士葆詢問，目前有多少人接種疫苗，陳時中說，現在有超過100萬人接種，賴士葆隨即要求精確數字，表明要計算死亡率，陳時中直言，這樣算不見得精準，民進黨團書記長羅致政解釋，因為不見得是疫苗導致死亡，陳時中說，目前已經發出189萬劑，明天會到210萬劑，但還沒有完全施打，有一部分是今明兩天施打。

陳時中進一步說明，目前已經發放的有72萬劑AZ疫苗，加上日本贈送的124萬劑疫苗中，第一批發放66萬劑，今天再發44萬劑，莫德納疫苗則在上周三開始發7.3萬劑，明天再發6萬劑。

賴士葆追問，莫德納一劑多少錢，陳時中瞬間語塞，隨即說「這講過很多次，這部分無法公開說明」。