近期我國疫情嚴峻，多個縣市採用快篩，但部分準確度不高，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，廠牌是其次，準確度高或低主要與用在什麼樣的風險地區相關，如至中南部病例低的地方用偽陽性就會普遍，但如在雙北針對接觸史、有症狀等準碓度有至7至8成，觀察與使用的場域是否為高風險相關。

羅一鈞提及，大家心中存有快篩陰要注意有少數會轉陽，快篩陽也有可能會是陰性，仍要做雙重確認。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提及，居家篩檢的試劑，未來會在藥局或醫療器材才能買到，目前仍在審核。

(中時 )