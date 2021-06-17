【愛傳媒潘懷宗專欄】英國《每日郵報》報導，依據英格蘭公共衛生署（Public Health England）公布的最新數字顯示，目前全英國各地約90%的病例都和Delta變種病毒株（目前印度流行的病毒株）有關。這隻Delta病毒的傳播能力，相比於Alpha病毒（現在台灣流行的病毒株，最早也出現在英國），其室內傳播能力增強64%，在戶外的傳播力也增加了40%。因此，到2021年7月，英國可能迎來新一波的新冠疫情。

台灣目前流行的是Alpha病毒株，這幾天疫情有緩慢下降的趨勢，但是也有專家擔心，台灣會不會被印度和英國所影響，在暑假時也出現另一波的Delta病毒株的流行疫情？我們當然不樂見這樣的情況發生，必須努力去阻止它，防範它。顯然，盡快找出潛在感染者(廣篩)、盡速替全民施打疫苗以及告知民眾Delta變種病毒的最新感染症狀，是預防下一波流行的三項重要法寶。

陳時中部長在6月15日的記者會上已經同意，廣篩將是防疫策略的重要一環，疫情指揮中心公布的廣篩策略如附圖，食藥署也在6月11日核准進口三款居家的快篩試劑，林欣慧技正表示，三款居家快篩試劑，使用方式都相當簡易，羅氏抗原快篩試劑的陽性一致率為82％，盧西拉或萊析樂核酸快篩試劑的陽性一致率可達90％以上。待廠商進口並舖貨之後，民眾可以自行到合格藥局、藥妝店、醫材行等處購買。

2021年6月11日，根據英國《每日郵報》健康版記者克雷格女士的報導稱，英國國家健康服務(NHS)統計數據，新冠肺炎患者頭痛、喉嚨痛和流鼻涕是英國現階段最常見的症狀，也就是說，Delta變種病毒已經讓咳嗽遠離了頭把交椅，受感染的人現在表現出較輕的類似感冒的症狀。而原本Alpha病毒的三個比較明顯症狀是:發燒、咳嗽以及嗅味覺喪失。但負責冠狀病毒監測項目的倫敦國王學院遺傳流行病學家斯佩克特教授 (Tim Spector) 警告說，Delta變種病毒「現在表現得不一樣了」。頭痛反而是新冠肺炎報告最多的症狀，而喉嚨痛則是第二大抱怨的症狀，甚至像是流鼻水、鼻塞這種感冒小症狀，也位列第三。所以當人們認為自己感冒了，就應該要接受快篩，以遏制Delta變種病毒的潛在傳播。因此，當前台灣正期望民眾自費居家檢測廣篩的同時，恐怕離英國專家所說的標準(只要覺得感冒，就要快篩)還很遙遠。如果再加上大約有三分之一的病毒感染者沒有症狀，甚至，英國國家統計局才在4 月份發布，最新統計數據已有接近53% 的病毒檢測呈陽性的人沒有任何症狀的情況下，要阻止新一波的Delta變種病毒的傳播，恐怕就要以更高的規格，嚴陣以待，才有可能度過難關。

國王學院的監測團隊是從2020年 3 月起就跟踪病毒的症狀，他們是英國最大的症狀追踪研究中心，Alpha病毒流行時，咳嗽是最常見的症狀(46%) ，但現在Delta病毒卻是頭痛（66%）、喉嚨痛（53%）、流鼻涕（49%）和發燒（42%）。同時，越來越少的人報告說他們失去了嗅味覺，因此，嗅味覺喪失對Delta病毒而言，不再是前 10 名最常見的症狀。斯佩克特教授告訴《每日電訊報》：「當人們沒有意識到症狀改變這一個重點時，他們就可能認為只是得了季節性的感冒，而沒有產生警惕，於是就會四處傳播。」在英國，已經超過 140 名家醫科醫生寫信給首席醫療官惠蒂(Chris Whitty)，敦促英國政府在官方名單中增加更多類似感冒的小症狀。這封信的主要作者，倫敦哈姆雷特塔自治市 (Tower Hamlets) 的家醫科索哈爾醫生 (Alex Sohal) 說道，他的許多患者都是這些輕微的症狀，但在幾天內就檢測出新冠肺炎陽性，千萬大意不得。

綜上所述，筆者善意提醒，居家檢測快篩試劑開放進口，公布廣篩策略都是正確的，但是對於家境清寒，弱勢民眾，能否比照先進國家，可以自行到藥局，領取免費的快篩試劑，是目前防疫值得考慮的方向。同時，加快購買疫苗，讓全民盡速施打，不要再堅持一定須等到國產疫苗上市。當然，新冠肺炎症狀感冒化，也是必須向民眾持續宣導的重要方向。