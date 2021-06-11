因嚴重特殊傳染性肺炎(COVID-19)疫情升溫，許多設籍前新住民家庭陷入困境，「新住民發展基金」原即訂有「設籍前新住民遭逢特殊境遇相關福利及扶助計畫」，移民署籲請各地方政府積極協助申辦，幫助新住民家庭渡過困境。

因應疫情第三級警戒延長到6月28日，可能導致部分新住民家庭生活遭受衝擊，移民署指出，現有紓困方案，新住民家庭之國人配偶原即可提出申請，另設籍前新住民如符合特殊境遇家庭相關收入條件規定，並經地方政府評估因三個月內生活發生重大變故導致生活、經濟困難者，且其重大變故非因個人責任、債務、非因自願性失業等事由，可透過直轄市、縣（市）政府申請緊急生活扶助，每人每次最高核發當年度最低生活費3個月。

移民署呼籲各界如發現需要協助個案及相關服務需求，可逕洽居住地之鄉(鎮、市、區)公所受理外，如有疑義，亦可詢問各直轄市、縣(市)政府之新住民家庭服務中心。此外，移民署建置的新住民培力發展資訊網，提供中文、英文、越南、印尼、泰國、柬埔寨及緬甸等7國語言翻譯，透過網站的多國語言資訊，即可掌握疫情與相關福利的最新訊息，歡迎新住民家庭多加利用。