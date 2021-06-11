高端疫苗解盲成功，今(11日)飆出第3根漲停，網路上陸續傳出散戶慘賠等經驗，感嘆「生技股不是散戶玩的」，分析師表示，如果要操作生技股、新藥股，資金千萬不要買滿，至少留三分之一，萬一有個風吹草動，急殺幾根停跌，也才有辦法因應。

高端疫苗10日公布二期臨床試驗解盲結果，由於數據顯示其安全性和耐受性表現良好，受試對象並未有不良反應，總經理陳燦堅表示，會儘快向食藥署申請緊急授權(EUA)，並樂觀看待結果，順利的話，7月有機會上市施打，供應國人1,000萬劑疫苗無虞。10日暫停交易的高端今日恢復交易，開盤即飆漲停，以275.5元開出，上漲25元，股價一路漲停鎖死，成交量縮小僅346張，但有1.6萬張買單高掛，大股東基亞、云辰也同步慶祝，股價都直奔漲停，分別收在86.6元、32.35元。

雖然高端飆出第3根漲停，不過，之前的連續6根跌停，已讓不少散戶傷痕累累，有網友PO出對帳單表示慘賠近15萬，不諱言當初買高端就是想賭一把，「這支毫無基本面，就是投機，我也沒有不好意思承認，賭輸就認輸」，還有一位男大生因連續跌停一直賣不掉，後來跌停一打開認賠殺出，沒想到後來竟然直接拉漲停，讓他難過落淚，慘賠逾40萬，表示接下來都不會再碰生技股了。

摩爾投顧分析師鐘崑禎表示，如果要操作生技股、新藥股這類的股票，股價表現最強的時候，不是解盲成功，最強的漲勢是在解盲前的預期心理，會抱一個期待、一個夢，因此，操作時資金不要買滿，至少留個三分之一，萬一有個風吹草動，股價急殺了3、5根停跌，還有資金可以逢低加碼，降低成本，如果將手上資金全部卡進去，就沒辦法調整持股或是做因應策略。

對於手上如果持有高端、基亞、云辰股票的，鐘崑禎提醒短線上要適度地獲利了結，因為這類股票是非常容易受到消息面影響，最好把操作周期縮短一點。

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