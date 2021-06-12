前香港眾志成員周庭在2019年6月21日，因參與及煽惑包圍灣仔警察總部的未經批准集結，去年被判監10個月，扣除1／3刑期後，12日在大欖女懲教所後出獄。

香港東網新聞網報導，周庭今早約10時由囚車接載離開懲教所，在附近路口讓她下車，懲教所門外早上有大批傳媒等候，期間有支持者大喊「周庭加油！」現場有警員維持秩序，周庭並無回應問題，其後登上一輛白色轎車離開。

據報導，2019年6月21日灣仔警察總部被示威者包圍事件之中，已解散的前香港眾志成員周庭，因承認煽惑及參與未經批准集結兩罪，去年12月2日在西九龍法院被判監10個月，她提出保釋等候上訴被拒，曾被安排到羅湖懲教所，其後被調至高度設防的大欖女懲教所。

除了周庭外，同案件的前香港眾志祕書長黃之鋒、主席林朗彥也認罪。其中承認煽惑及組織未經批准集結兩罪的黃之鋒，被指扮演領導者角色，判監禁13個半月；承認煽惑罪的林朗彥則被判監7個月，並已於4月12日出獄。