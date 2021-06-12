出道15年的韓國團體「SUPER JUNIOR」第五個子團體「D&E」由SJ成員東海、銀赫倆人共同組成，日前（10日）東海與銀赫錄製Naver Now電台《D&E show》，當天東海錄影收工後，見到一名機車騎士因下雨天打滑跌倒在路旁，便立刻下車前來關心這名機車騎士，是否平安沒事，並和粉絲們一起將倒下機車扶起來，讓粉絲直呼：「太感人了！」

近日有網友在微博分享，東海（10日）與銀赫錄製電台節目，在錄影收工後回家的路上，見到一名機車騎士不小心翻車，並前來關心這名機車騎士：「有沒有受傷？」暖心的畫面，被粉絲看到並拍下畫面表示：「也太溫暖了！」因這台機車有點大台，東海並提議與粉絲們一起協助這名騎士，將摔倒在地上的機車扶起來，最後東海再返回到保母車上。

日前（10日）東海下班見到一名機車騎士不小心翻車，親自上前關心狀況。（圖/微博）

2015年「D&E」團體東海、銀赫來台灣上電視節目《娛樂百分百》，倆人分享小時候的成長過程，銀赫表示：「小時候的家境並不好，家裡面沒有廁所，居住在很小的地方。」他坦言，生活過得蠻辛苦，東海則表示：「小時候三歲，家裡住在一個除了只有稻田以外，什麼都沒有的地方，家人並把我安排到農場裡，早上就去擠牛奶或是在稻田裡坐耕耘機。」

東海在節目上分享小時候成長記憶裡，早上就去擠牛奶。（圖/youtube)

銀赫在節目裡提到，小時候的家境並沒有很好。（圖/youtube)

東海、銀赫在節目分享提到，倆人在中學生14歲的時候，就來到SM經紀公司當旗下的練習生，所以主持人威廉問到成長階段，是否有過叛逆期？銀赫表示：「在求學階段，都擔任學校班上的班長、副班長。」讓主持人威廉直呼：「這麼有正義感！」 東海則表示：「自己是發生有爭執的時候，會用話語去溝通來解決問題。」「D&E」團體，在2016年《Present》專輯，獲得日本金唱片大獎年度最佳專輯獎，演藝成績相當優異。