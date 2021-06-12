南投縣政府6月15日9時起各接種服務機構同步開放接種預約，6月16日上午9時起開始提供疫苗接種服務。(南投縣政府提供)

日本政府捐贈台灣AZ疫苗，中央流行疫情指揮中心撥配南投縣計1萬8000劑。南投縣衛生局說，其中1萬1304劑將優先提供75歲以上（原住民65歲以上）長者施打；縣府已公布49家醫療院所、衛生所電話，15日開放電話預約，不接受現場登記施打，16日上午9點起啟動疫苗接種。

南投縣副縣長陳正昇12日偕衛生局長黃昭郎，邀集縣內13鄉鎮市衛生所主任及南投縣診所協會秘書長曾繁文等，針對這首批撥配到縣的日本捐贈疫苗施打分配、預約及接種等事宜說明與討論，並示範疫苗接種流程。

陳正昇說，南投縣這次僅獲配1.8萬劑疫苗，數量上無法令人滿意，因第一線執行疫苗接種的人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所都有挨民眾罵的準備；呼籲民眾在預約過程能心平氣和，避免過激反應，這只是第一波，相信很快就會有更多疫苗撥配到南投，滿足更多民眾需求。

陳正昇指出，南投縣這次僅獲配1.8萬劑疫苗，數量上無法令人滿意，第一線執行疫苗接種人員及專責醫院、衛生所及合約醫療院所等都有挨民眾罵的準備；呼籲民眾在預約過程能心平氣和，避免過激反應，這只是第一波，相信很快就會有更多疫苗撥配到南投，滿足更多民眾需求。

衛生局說，這批次疫苗接種對象，依序為第一類醫事人員，第二類中央地方防疫人員、警察、消防及執行救災救護人員以及居家檢疫關懷的服務村里長及村里幹事，第三類高風險接觸者、防疫車隊駕駛等及防疫旅宿第一線工作人員，第四類因特殊情形必要出國者，第五類長照機構受照顧者、照顧者及洗腎病患等。

衛生局表示，民眾最關心第六類提供75歲以上(原住民65歲以上)長者的疫苗撥配量為1萬1304劑，係依中央統一撥配原則，以各縣市75歲(原住民65歲以上)以上人口之27％比例撥配計算；該局將疫苗分配至全縣共49家的各鄉鎮市衛生所、醫院及合約診所提供接種服務。

南投縣訂於6月15日(星期二)上午9時起，由各接種服務機構同步開放電話接種預約；6月16日(星期三)上午9時起，開始提供疫苗接種服務。