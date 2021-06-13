印地安人隊前役以7比0擊敗水手隊，但在比賽中傷了捕手海吉斯（Austin Hedges），台灣好手張育成險些有機會上場蹲捕，印地安人總教練法蘭柯納（Terry Francona）12日證實此事，「我們昨天真的有給他捕手面罩。」

海吉斯昨天在第3局上場打擊時，被一顆93英里的速球擊中頭部，雖有頭盔保護但仍讓大家嚇出一身冷汗，雖然被觸身球後海吉斯仍繼續留在場上，但之後還是覺得有些不舒服，在第5局退場，由芮維拉（Rene Rivera）接替蹲捕。

「當他被打到時，我害怕他會流血，因為他被打中時那情況看起來很糟糕。」法蘭柯納回憶昨天驚悚狀況時說道，「好在他還能移動自己的腿、知道自己在哪裡，讓我稍微鬆口氣，當下你只會把注意力集中在球員上，之後才會想到有沒有替補捕手這件事。」

換上芮維拉後也使得印地安人呈現沒有替補捕手的狀態，教練團將腦筋動到「內野工具人」張育成身上，法蘭柯納說：「張育成說他在高中有當過捕手，對我來說這樣就夠了，昨晚在比賽進行期間，我們真的給了他捕手面罩，他也和隊友們一起嘗試了一下，但這其實不是好事。」

不過最終張育成並未真的上場蹲捕，法蘭柯納也更新海吉斯的狀況，「「我99.9%確定他沒問題。」不過海吉斯還必須要再經過1次腦震盪測試，確認一切正常後大聯盟才會讓他回到球場上。