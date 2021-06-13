大陸湖北十堰市張灣區豔湖社區13日早上6點30分發生燃氣爆炸事故，爆炸造成多人被困，部分人員受傷。據當地指揮部最新消息，截至上午11點搜救出144人、重傷37人，死亡11人。住在社區、距離事故發生200公尺內的居民透露，事發時一家人還在睡覺，突然就被一聲爆炸聲驚醒，直言爆炸的衝擊波很強，坐起一看，身邊床上都是玻璃碎片，還好只是物品損壞，家裡沒有人受傷。

目前，當地正在組織救援。事故原因正在調查中，目前十堰已成立「6.13」事故現場搶險救援指揮部，指揮部由十堰市委書記胡亞波、市長黃劍雄任指揮長，下設8個工作小組。

據當地指揮部最新消息，截至上午11時，前方現場救援指揮部搜救出144人，目前均在醫院接受救治，其中重傷37人，死亡11人。

據極目新聞消息引述知情人介紹，這是一個比較大的菜市場，事發時，市場已經開市營業，買賣蔬菜的，吃早餐的人很多。