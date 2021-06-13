1名女大生被父母規定大學畢業以前不能發生性行為，但她日前仍瞞著父母與男友發生關係，不過日後她的私密處因不明原因遭細菌感染需使用「陰道塞劑」治療，她的媽媽無意間發現塞劑後暴怒罵她，她無奈解釋即便沒有性行為，婦科也會使用塞劑，但媽媽仍聽不進去，讓她不知如何是好；許多網友則建議直接讓媽媽詢問醫師。

1名女大生在Dcard上發文表示，她的父母觀念相當保守，不允許她在大學畢業年發生性行為，不過她自認已經20歲，能夠為自己的行為負責，於是在父母不知情與男友發生性行為，事後也未告知對方，不過她日前因為陰道感染，診斷後須使用「陰道塞劑」治療，沒想到她的媽媽看到後直接懷疑她發生性行為。

1名女大生被父母禁止大學發生性行為，不料她的母親意外發現她使用陰道塞劑，她則趕緊解釋沒有性行為也會使用，但對方仍不信。（圖／翻攝自Dcard）

該女大生表示，她向媽媽解釋沒有性行為也能使用塞劑，但對方不信仍氣炸認定她有發生性行為，讓她不知道該怎麼處理，無奈之下只能尋求網友的意見；許多網友則留言說，「打電話給護理師直接請他們對口」、「你打電話去婦產科，擴音給媽媽聽，是不是沒性行為也能塞棉條，也能塞塞劑」、「媽媽的醫學常識要再加強吧」。

該女大生之後再補充，她懷疑可能是因為她經常穿牛仔褲，導致下體常悶著才會感染，但她當時已向婦產科醫師坦承有發生性行為，擔心若母親打給醫師確認，醫師可能會因此說此事；她也無奈表示，不是每個父母得知女兒發生性行為都可以冷靜溝通，而她的父母不是並非好說話的人，因此她才遲遲不敢說出此事。