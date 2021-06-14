藝人賈永婕號召企業界朋友募資到7000多萬，捐出252台「救命神器」HFNC（高流量氧氣鼻導管全配系統），幫助第一線的醫護人員，她公布「神隊友」名單，包括企業界大老外，演藝圈中赫見黑人、范范夫妻及小S等人，對此，有粉專感概，當初批評小S、范范的網友，不知臉蛋會不會熱熱的，刺刺的。

對於賈永婕的義舉，粉專「不演了新聞台」昨（13日）在臉書發文表示，律師林智群大讚，這是最近一個月聽到最棒的事情，林也不忘諷刺，大S學著點。結果當賈永婕勸募的名單一攤開，不只小S在列，被霸凌了一年多的范范也慷慨解囊，多的是一干顏色不正確。該粉專譏諷，「智群，臉蛋會不會熱熱的，刺刺的？不是我們愛打人家臉，而是這是一個不反擊會被謀財害命的時代，存菩薩心腸，施雷霆手段，沒有別的選擇」。

粉專不演了新聞台。(圖片摘自不演了新聞台臉書)

大批網友也在其po文底下留言表示，「我實在不懂，超前部署的錢跑哪去了？為何這醫療器材政府不買？還得靠人民自救，面對賈永婕女士的善舉是喜，但對政府這無能的一連串措施卻憤怒到了極點」、「時鐘（時中）：政府也有採購，只是還沒到貨，這不是和疫苗套路一樣嗎」、「阿中怎沒要求，民間購買要原廠授權，才能買來贈與醫院」，另有網友表示，「可憐，大律師有空酸人，沒空捐」、「看到林智群酸大S的時候，我就說賈永婕跟大小S是出了名的姊妹淘，你怎麼知道這筆善款中沒有大小S的捐款？果不其然這臉真是打得又快又響」。

針對外界的批評，林智群今（14日）也在臉書發文指出，「大S沒捐，一堆人拿小S捐器材的新聞要我道歉，我覺得莫名其妙，如果他們可以接受『姐姐離婚等於妹妹離婚』這個觀念，我們再來談」。最後林強調，感謝小S的善心。