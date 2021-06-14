彰化新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣鹿港警分局12在鹿港一家汽車旅館，查獲一名年輕貌美年約30歲的傅姓女子，以全套1萬2價碼從事性交易，為警方近日破獲最高價碼。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

復興路某民宅車庫還查獲賭博案件，現場一共有9人聚賭，警方當場查扣鋪克牌及相關賭資，並依賭博罪送辦，另外因違反群聚規定也開出9張稽查單。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

北斗警分局長王國峯表示，國內疫情仍然嚴峻，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生。另外籍移工雇主應善盡管理職責，宣導並管理所屬移工遵守防疫規定，以免造成防疫破口。(警方提供／吳建輝彰化傳真)

彰化新冠肺炎疫情嚴峻，彰化縣鹿港警分局12日在鹿港一家汽車旅館，查獲一名年輕貌美年約30歲的傅姓女子，以全套1萬2價碼從事性交易，為警方近日破獲最高價碼；北斗分局13日也在北斗、埤頭查緝室內群聚打牌，一共3件逮捕19人，分別予以告發及勸導，並依依規定函請衛生局裁罰。

鹿港分局員警網路巡邏網路聊天室發現性交易訊息，先加Line聯繫傅姓女子，12日相約在汽車旅館交易，警方詢價後傅姓女子開口全套1萬2元，警方聽聞覺得相當不可思議，以近日查獲賣營價碼都在3000、4000元不等，事證齊全後警方表明身分，並將其查獲。

鹿港分局員警表示，傅女主要在台中、彰化接客，日前在台中接過2次客但幸運未被查獲，這次栽在鹿港警方手中。

端午連假民眾相對放鬆，北斗分局針對違法群聚加強巡邏查緝，13日晚間在北斗鎮中山路一處民宅，發現屋外電動機車數臺，屋內人聲吵雜疑似有群聚情事，經查發現屋內有6名外籍移工在飲酒聚餐，除1名外籍移工為屋主外，其餘皆非同住者，也順利逮到2名失聯移工，當場開出6張稽查單，依規定函請衛生局裁罰。

而復興路某民宅車庫還查獲賭博案件，現場一共有9人聚賭，警方當場查扣鋪克牌及相關賭資，並依賭博罪送辦，另外因違反群聚規定也開出9張稽查單，北斗警分局長王國峯表示，國內疫情仍然嚴峻，民眾應減少非必要外出及活動，切勿有違規群聚情形發生。另外籍移工雇主應善盡管理職責，宣導並管理所屬移工遵守防疫規定，以免造成防疫破口。