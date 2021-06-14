本土疫情嚴峻又適逢端午假期，政府為避免民眾返鄉，日前採國道匝道管制，卻造成匝道回堵大塞車，反而苦了上班族與物流業者，讓民眾抱怨連連。對於政府在連假期間的交通管制，根據一份網路民調顯示，有超過4成網友感到不滿意，同時，有超過5成網友表示，連假期間完全沒有出門。
入口網站《YAHOO》以「端午連假，你有出門嗎？」為題，進行網投票，投票時間為6月14日至18日，截至14日晚間6點30分，已有約名4萬名網友參與投票，結果顯示，有51.1%網友表示完全沒有出門，偶爾有出門的有36.6%，每天都出門的有6%，另有6.3%網友沒表是明確意見。
對於若聽到有親友要出門，是否會阻止，有32.4%網友表示一定會，表示可能會的有31.9%，可能不會的有14.5%，一定不會的有9.3%，另外有11.9%網友沒表示明確意見。
該民調也詢問網友，對政府在連假期間，對交通的管制是否滿意，表示非常滿意的網友有7.7%，還算滿意的網友有21.2%，不太滿意的有22.1%，而非常不滿意的則有26.5%，另外還有22.5%網友沒表是明確意見。
此外，雖然今天是端午節，但國內疫情嚴峻，政府鼓勵留在當地不要返鄉過節，蔡英文總統今天也在臉書再度呼籲民眾，「用線上問候代替面對面團聚，就是愛護家人最適合的方式」。
同時，針對匝道儀控引發民怨，行政院長蘇貞昌日前也表示，會再要求交通部調整，讓一般車輛、民生物流可以順利進出匝道。
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