速食龍頭麥當勞與南韓人氣天團防彈少年團（BTS）推出聯名套餐，日前在台開賣引起粉絲搶購，不過限定包裝竟在網路上掀起轉賣潮，這讓YouTuber阿滴直呼：「粉絲不會覺得智商受到侮辱嗎？」

「防彈少年團」（BTS）與麥當勞合作推出聯名套餐「THE BTS MEAL」，讓世界各地阿米們（BTS粉絲名稱）紛紛掏錢支持，由於包裝採用BTS代表的紫色，讓許多人吃完後將紙盒、紙袋清洗乾淨收藏，但卻有不肖人士看準這波「商機」，將吃完的特餐包裝放到網路拍賣，價格從數千元起跳，最貴更是要價50萬，讓人看的難以置信，懷疑真有人會掏錢買嗎？

BTS與麥當勞聯名紙袋喊出天價，YouTuber阿滴直言侮辱粉絲智商。（圖／阿滴推特）

眼見亂象未止，YouTuber阿滴表示：「不知道真正的bts粉絲，看到大家跟風把麥當勞的bts紙袋放到網路上面，用不可能售出的高價販售，會不會覺得自己的智商受到汙辱？」更感嘆：「不懂為什麼真心喜歡一個人或團體值得被揶揄」，對此，網友也紛紛回應：「我寧可把錢拿來看線上演唱會」、「大家根本就是當笑話在看」、「迷妹雖然盲目，但也沒瞎成這樣吧」、「為何賣家會蠢到覺得上萬元的紙袋有人要買」。

不過藝人李千那日前在IG 限時動態表PO出一張照片，照片中見到身為BTS粉絲的女兒將速食聯名的包裝洗好後，掛在陽台準備曬乾後拿來收藏，此舉讓李千那驚呼：「女兒啊，我感受到妳多愛BTS了！」