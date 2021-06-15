桃園高齡接種疫苗15日上午8時30分開打，因為不少長輩提早到接種站排隊，導致許多接種站有人潮壅擠的現象，桃園陽明高中接種站指出，網路過卡有塞車情形，所以現場都改成紙本填寫資料，後續再行補登，簡化行政流程。

高齡接種15日上路，有不少長輩不到7點就到接種站排隊，導致許多接種站都有人潮壅擠的現象，陽明高中接種站指出，網路過卡塞車的情形，後來現場資料填寫皆改為紙本填寫，後續再交由合約院所進行補登，簡化行政流程以紓解現場人流的壅擠。

陽明高中接種站表示，因為用網路過卡會堵塞得更嚴重，且多一個過卡等待的程序，所以才改用書面方式簡化程序，並指出，民眾到場後會由行政人員協助過敏史、疾病史以及疫苗紀錄卡的填寫，再讓醫護人員到座位旁接種疫苗，接種後再讓民眾移至休息區等待30分鐘後才讓民眾離開。

關於施打方式，陽明高中接種站表示，原預計採用與日本一樣的宇美町式打法，但因長輩施打完疫苗後需休息15到30分鐘，如讓長輩原座位等待會讓後續進來的人無法施打，所以臨時增開設現場施打區旁的空間為休息區，讓施打疫苗的長輩可以即時移動至休息區，並讓空間空出來攻下一批長輩施打。

接種站指出，早上7點護理人員陸續到達時，已有許多長輩到場等候，並表示，因為長輩擔心自己施打的順序被別人超越，故現場有先發放號碼牌安長輩的心。