澳洲維多利亞省周二公布，其首府墨爾本新增兩例本土的新冠肺炎確診病例，這兩起本土病例都與某一個現有的群聚感染有關，也因為這起群聚感染，使墨爾本重啟了社交距離措施。

澳洲人口第二大的維多利亞省在採用截至周二午夜的24小時統計數據後，於稍早前公布本土病例清零，點燃了本周晚些時候可望放寬行動限制的期待。

新增的兩個病例都是先前病例的主要接觸者，由於是在周二午夜的截止時間之後才登記，所以將納入周三的確診數據中。

墨爾本在上周四午夜結束為期兩周的硬封鎖措施，但對旅行和聚會的一些限制仍然保持不變，包括要求其500萬居民不得離家超過25公里的規定。目前的限制措施將維持到本周四夜間。

在實施嚴格的封城措施之後，維多利亞省這一周以來每日均維持低個位數的新增病例，緩解了高傳染性的Delta變種病毒入侵後，將導致疫情飆升的擔憂。自5月24日以來，維多利亞省的新增感染病例約為100例。

在這一波疫情的刺激下，近來接種疫苖的人數激增。維省衛生官員已經暫停將輝瑞疫苗作為第一劑接種的疫苖，以確保所有接種第二劑輝瑞疫苗的預約不會受到影響。維省新冠檢測指揮官Jeroen Weimar表示，已接種過第一劑輝瑞疫苗的人不必擔心，他們會打得到第二劑。

目前澳洲2000萬成年人當中已有約25%至少接種過第一劑新冠疫苗，近4%成年人已完成疫苗接種。