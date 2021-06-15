桃園91者歲長者接種疫苗前突倒下 送醫不治急採檢 14:502021/06/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 91歲張姓長者施打疫苗前，突然倒下，送醫不治。（非當事者，僅示意圖／賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市15日開始88歲以上長者接種疫苗，91歲張姓老翁有大腸癌病史，他前往大忠國小，要接種疫苗前突然倒下，趕緊送到聖保祿醫院，不過到院前死亡，急救無效，12時47分宣布死亡，詳細死因還需釐清。 據了解，老翁疑似剛坐下來，就身體不適，當時家人覺得有異，向現場醫護請求協助。但護理師查看時，赫然發現老翁已經失去心跳、呼吸，趕緊CPR急救，並通報119救護。不過老翁一直到醫院前仍未好轉，經急救後仍無效。 新北85歲以上長者開打疫苗 亞東醫院採宇美町打法 彰化75歲長輩疫苗開打 打三天電話沒「上榜」靠一招秒搶到 #疫苗 #長者 #倒下 #大忠 #桃園 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆85歲以上疫苗開打 長者開心籲：符合資格盡快接種 12:232021/06/15 生活 85歲以上長者優先施打疫苗 雲林縣輪椅族老人踴躍接種 12:272021/06/15 生活 加速社區群體免疫 關渡醫院部署疫苗接種社區合作模式 10:362021/06/15 生活 桃園88歲以上老人開放接種疫苗 現場備有救護車 13:082021/06/15 生活 文山區民眾怨接種站亂象百出 長者36度高溫下等待2小時 11:422021/06/15 生活 桃園懷孕醫護 優先打莫德納 04:102021/06/15 地方新聞 部分接種站採宇美町式接種法 彰縣1萬7400人長者今開打 11:472021/06/15 生活 桃園長者施打疫苗 排隊人潮大排長龍遭民眾罵翻 10:392021/06/15 生活 北巿85歲長者疫苗開打 成大型群聚現場 10:182021/06/15 生活 台南高齡長者9點開打AZ疫苗 首日預計8000名長者完成接種 10:412021/06/15 生活 放輕音樂、貼時間貼紙 桃園長者讚施打疫苗流程像投票 09:572021/06/15 生活 社會熱門新聞 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 接種疫苗前倒下 桃園91歲長者送醫不治 - 社會 航警自曝工作超爽「像退休生活」 局長大怒懲處曝光 - 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 - 社會 現勘道路遭紅火蟻咬傷休克 淡水漁會理事長送醫不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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