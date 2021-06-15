桃園市15日開始88歲以上長者接種疫苗，91歲張姓老翁有大腸癌病史，他前往大忠國小，要接種疫苗前突然倒下，趕緊送到聖保祿醫院，不過到院前死亡，急救無效，12時47分宣布死亡，詳細死因還需釐清。

據了解，老翁疑似剛坐下來，就身體不適，當時家人覺得有異，向現場醫護請求協助。但護理師查看時，赫然發現老翁已經失去心跳、呼吸，趕緊CPR急救，並通報119救護。不過老翁一直到醫院前仍未好轉，經急救後仍無效。