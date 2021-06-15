為基層員警打氣 逸軒義廚團特製愛心便當 16:022021/06/15 中時 林欣儀 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 為感謝基層員警投入防疫工作的辛勞，逸軒義廚團特別製作愛心便當慰勞員警。(林欣儀攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 為感謝防疫第一線員警的辛勞，同時也慶祝6月15日警察節，台中市「逸軒義廚」特別製作專屬的愛心便當，近午時間分別贈送給台中市警局烏日分局及彰化縣警局彰化分局，盼透過愛心午餐便當為第一線員警加油打氣。 烏日警方表示，義軒義廚團長年投入弱勢義廚、愛心餐及急難救助等社會工作，發揮他們的專長，提供社會角落弱勢族群真切的溫暖，這次義廚團特別準備了200個便當贈送給烏日分局、100個給彰化分局，慰勞基層員警投入防疫工作的辛勞，讓員警感受到暖意。 中市警方防疫另類慶節 專屬粽子悠遊卡鼓勵士氣 苗栗縣長賀警察節 感謝警察守護鄉親激勵員警士氣 #義廚 #員警 #基層員警 #逸軒 #愛心便當 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 林信一福堂贈太陽餅 佳節時分慰問警 09:102021/06/14 社會 不只賈永婕 急診醫曝季芹低調捐100個便當 感動：人美心也美 09:062021/06/15 娛樂 低調捐救命神器後范瑋琪罕見發文 網友湧入道歉她一句話神回應 12:342021/06/15 娛樂 跨海響應賈永婕愛心便當行列 徐若瑄曝返台要先做「這件事」 12:512021/06/15 娛樂 街頭看見未來戰警 北市警自購防毒過濾裝備值勤 18:422021/06/13 社會 內門總鋪師送肉粽 感謝旗山警察辛勞 17:032021/06/12 寶島 大S上月捐救護車 小S喊我姊是好人 04:102021/06/15 娛樂新聞 打氣物資紛湧入 清水警：另類警察節 我們不孤獨 10:282021/06/15 寶島 賈永婕火速捐贈HFNC 網讚效率比政府高 04:102021/06/15 焦點要聞 民眾端午湧谷關取午時水 員警宣導防疫、疏導交通 13:112021/06/14 寶島 萬華87歲老翁陳屍3天 死後驗出確診 檢警不滿衛生局甩鍋 16:122021/06/12 社會 寶島熱門新聞 為基層員警打氣 逸軒義廚團特製愛心便當 - 寶島 宜蘭蘭城警英獎 10警獲殊榮 - 寶島 慶祝警察節桃園平鎮警友辦事處贈飛行夾克 - 寶島 偏鄉迷你森小 同安師生研發AI人臉辨識聲光咖啡機獲專利 - 寶島 警察節快樂！大雅分局獨特對杯 每位同仁都有 - 寶島 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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