為感謝防疫第一線員警的辛勞，同時也慶祝6月15日警察節，台中市「逸軒義廚」特別製作專屬的愛心便當，近午時間分別贈送給台中市警局烏日分局及彰化縣警局彰化分局，盼透過愛心午餐便當為第一線員警加油打氣。

烏日警方表示，義軒義廚團長年投入弱勢義廚、愛心餐及急難救助等社會工作，發揮他們的專長，提供社會角落弱勢族群真切的溫暖，這次義廚團特別準備了200個便當贈送給烏日分局、100個給彰化分局，慰勞基層員警投入防疫工作的辛勞，讓員警感受到暖意。