受5月下旬至6月上旬豪雨影響，造成農業災情，農委會農糧署彙整各直轄市、縣市政府查報資料至6月15日17時止，農業產物及民間設施估計損失計5,580萬元，其中以屏東、雲林與南投受創最重。

農糧署統計，屏東縣損失1,315萬元、占24％、雲林縣損失1,218萬元、占22％、南投縣損失1,125萬元、占20％、台中市損失612萬元、占11％、苗栗縣損失565萬元、占10％及嘉義縣損失217萬元、占4％。

農糧署統計，農作物被害面積2,649公頃，損害程度10％，換算無收穫面積269公頃，受損作物主要為一期水稻，被害面積1,214公頃，損害程度8％，換算無收穫面積92公頃，損失金額933萬元，其次為西瓜、苦瓜、梨及茄子等。

而民間設施損失上，農糧署統計，農業設施被害面積0.4公頃，估計損失金額2.0萬元，主要為屏東縣水平棚架網室破損。