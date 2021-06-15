證實與高端簽約 東洋將執行國產疫苗充填工作 19:222021/06/15 中時 洪凱音 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證實與高端簽約 東洋將執行國產疫苗充填工作。（示意圖／達志影像） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高端日前宣布國產新冠肺炎疫苗二期解盲成功，力拼今年底前可供貨1000萬劑；東洋證實，今正式與高端疫苗完成簽約，將接受高端委託，未來執行新冠肺炎疫苗的後段充填工作。 東洋解釋，日前已與高端進行合約討論，由於尚未確定，也沒有正式簽約，基於保密原則，才無法對外界說明；本案依相關規定，不需要發布重訊，但東洋基於營運透明化原則，選擇在正式簽約後主動對外說明。 伊朗受制裁難進口疫苗 當局緊急批准國產疫苗 高端將在越南、巴拉圭進行三期試驗 公司發重訊證實了 #東洋 #簽約 #高端 #委託 #國產疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美國終止EUA申請 高端：循其他管道取得認證 13:582021/06/15 生活 停課衝擊課後輔導班教師生計 高虹安提案爭取納入紓困對象 10:572021/06/15 政治 時論廣場》疫苗觀光 有何不可（許高慶） 17:422021/06/15 時論廣場 外帶餐飲需求高 遠百速利便端午節翻3倍 15:442021/06/15 生活 觀策站》請教總統，非推高端不可的戰略意義在哪裡（龔邦華） 18:492021/06/15 海納百川 《生醫股》美EUA將喊停 高端、基亞雙觸底 11:092021/06/15 財經 高端、基亞、云辰 早盤爆量多空交戰烈 11:012021/06/15 財經 台股攻高關鍵 緊盯兩風向 04:102021/06/15 財經要聞 陳金芳快評》國產疫苗施打，不妨緩一緩 09:052021/06/15 快評 如洗三溫暖 高端疫苗漲停又跌停 高低價差55元 11:312021/06/15 財經 防群聚感染 高市18日前完成12處產業園區移工篩檢 10:462021/06/15 生活 財經熱門新聞 高端已提EUA申請 尋找三期合作國家 目標取得國際認證 - 財經 郭台銘買BNT疫苗露曙光？ 台康生技：已收到衛福部公文 - 財經 勞工紓困貸款首日12.8萬人搶辦 某銀行瞬間爆20萬人在線申請 - 財經 - 工商 國泰智能電動車ETF來了！00893今開募 - 財經 航運再陷噩夢 鹽田港卡船未解 澳洲罷工雪上加霜 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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