高端日前宣布國產新冠肺炎疫苗二期解盲成功，力拼今年底前可供貨1000萬劑；東洋證實，今正式與高端疫苗完成簽約，將接受高端委託，未來執行新冠肺炎疫苗的後段充填工作。

東洋解釋，日前已與高端進行合約討論，由於尚未確定，也沒有正式簽約，基於保密原則，才無法對外界說明；本案依相關規定，不需要發布重訊，但東洋基於營運透明化原則，選擇在正式簽約後主動對外說明。