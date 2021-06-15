內湖超商傳當街擄人 男子遭4黑衣惡煞持刀棍押上車 21:212021/06/15 中時 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警方趕往現場調查。（翻攝畫面） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 今天晚間6時許，位於台北市內湖區成功路二段上的一間萊爾富超商，店員焦急報警指出，有約4名疑似持刀、棍的黑衣男，在超商前強押1名男子上車。北市警內湖分局獲報已至現場採證調查，並調閱周邊監視器全力以車追人。 據了解，警方初步研判男子應是自行上車，是否因債務糾紛或其他因素被迫上車談判，案情還有待釐清；但疫情期間竟有持刀棍惡煞當街滋事，讓目擊民眾人心惶惶，PO上在地臉書粉絲團議論，警方不敢大意，全力追查中。 別上當!詐騙新手法 紓困當誘餌 陸男抓蟑螂丟鍋敲詐海底撈8000元 店員驚見「小強無影手」報警逮人 #上車 #當街 #男子 #持刀 #警方 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在家待不住 夫妻出遊迷路困深山 警靠電線杆這一招解圍 12:322021/06/15 社會 酒吧趁端午偷營業被逮 業者：員工回店打掃 15:022021/06/15 社會 台灣48人詐騙團歐洲「出差」 百坪泳池豪宅曝光 自帶泡麵成藥 17:542021/06/15 社會 疑妄想症發作 男躲飛機廁所推空服員不起訴 15:542021/06/15 社會 嘉義工程車疑似自撞山壁 駕駛急救後不治身亡 19:452021/06/15 社會 行車爆衝突 男脫口一句「是不是沒被打過」慘蹲20天 11:282021/06/15 社會 中年男大鬧急診室 醫喊「他超疫苗」護理師會意秒懂 18:532021/06/15 生活 外觀導入「BOLDER」樣貌，Subaru Forester 中期改款在日預售 11:312021/06/15 汽車情報-汽車新聞 蘇澳東澳里護長者 封路防疫堵破口 04:102021/06/15 地方新聞 高雄無業男偷80隻雞 辯稱自己吃光 04:102021/06/15 地方新聞 桃園巡邏警盤查形跡可疑男 47歲嫌突拔槍揮舞偷車逃逸 19:052021/06/15 社會 社會熱門新聞 自爆航警7年爽生活：2個月出國1次 警大研究所榜首惹爭議 - 社會 與駕訓班教練摩鐵衝刺 豪放女自誇：第1次跟我男生都很快 - 社會 高端股價「上沖下洗」炒股傳言四起 檢方展開調查 - 社會 新冠本土460死 名醫警告還有1種人要特別小心 - 社會 獨家》新北警局1警官染疫 同駐地新海派出所19警快篩陰性 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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