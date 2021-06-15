今天晚間6時許，位於台北市內湖區成功路二段上的一間萊爾富超商，店員焦急報警指出，有約4名疑似持刀、棍的黑衣男，在超商前強押1名男子上車。北市警內湖分局獲報已至現場採證調查，並調閱周邊監視器全力以車追人。

據了解，警方初步研判男子應是自行上車，是否因債務糾紛或其他因素被迫上車談判，案情還有待釐清；但疫情期間竟有持刀棍惡煞當街滋事，讓目擊民眾人心惶惶，PO上在地臉書粉絲團議論，警方不敢大意，全力追查中。